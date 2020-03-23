Во Франции около пяти тысяч заключенных отпустят на свободу из-за коронавируса

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Во Франции отпустят на свободу пять тысяч заключенных, чтобы разгрузить работу тюрем на фоне коронавируса, пишет France Info.

Отмечается, что решение принято 23 марта. Оно коснется осужденных за малозначительные нарушения, продемонстрировавших хорошее поведение, чей срок скоро заканчивается.

Во Франции коронавирусом заразились почти 20 тысяч, скончались 856 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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