Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России сделали первый шаг по защите генетических данных

Мажуга: закон о сохранности генетических данных стал первым шагом по их защите
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Принятый в России закон об обеспечении сохранности генетических данных человека и о создании механизмов их контроля стал первым шагом по защите такой уникальной информации. Об этом в разговоре с Думой ТВ заявил первый зампред Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Наша страна делает первый шаг, может быть, даже немножко запоздалый шаг, по защите такой вот уникальной информации, связанной с исследованиями популяций и определенных когорт. Вот здесь мы делаем важный шаг, и эта информация защищается», — сказал депутат.

Напомним, в феврале на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях был одобрен закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных граждан, а также о создании механизмов их контроля. Согласно документу, передача такой информации за пределы России возможна только в исключительных случаях. При этом она должна будет осуществляться исключительно в установленном порядке.

Закон также запрещает передачу генетических данных россиян, полученных при проведении популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.

Ранее были найдены генетические причины тревожного расстройства.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!