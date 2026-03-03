В России сделали первый шаг по защите генетических данных

Принятый в России закон об обеспечении сохранности генетических данных человека и о создании механизмов их контроля стал первым шагом по защите такой уникальной информации. Об этом в разговоре с Думой ТВ заявил первый зампред Комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Наша страна делает первый шаг, может быть, даже немножко запоздалый шаг, по защите такой вот уникальной информации, связанной с исследованиями популяций и определенных когорт. Вот здесь мы делаем важный шаг, и эта информация защищается», — сказал депутат.

Напомним, в феврале на пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях был одобрен закон об обеспечении сохранности и защиты генетических данных граждан, а также о создании механизмов их контроля. Согласно документу, передача такой информации за пределы России возможна только в исключительных случаях. При этом она должна будет осуществляться исключительно в установленном порядке.

Закон также запрещает передачу генетических данных россиян, полученных при проведении популяционных генетических и иммунологических исследований, иностранным физическим и юридическим лицам.

Ранее были найдены генетические причины тревожного расстройства.