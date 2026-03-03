Размер шрифта
Мошенники крадут Telegram-аккаунты россиян при приглашении в новые чаты

МВД: мошенники начали красть данные россиян через приглашение в чаты Telegram
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России участились случаи мошенничества, связанные с хищением аккаунтов в Telegram под предлогом перехода в новый чат. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Злоумышленники связываются с пользователями, состоящими в каком-нибудь чате, и сообщают о необходимости перейти в новый чат, потому что администратор нынешнего якобы потерял права на управление им. Как пояснили в полиции, для получения доступа к новому чату жертву просят пройти традиционную для многих сервисов проверку «докажите, что вы не робот».

Обычно для этого применяется проверочный код CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей в виде сгенерированной картинки или серии картинок, с которыми надо выполнить задание, недоступное для ботов. Однако мошенники предлагают своим жертвам нажать кнопку «подтвердить» и ввести пятизначный код, который на самом деле является кодом доступа к личной странице в мессенджере.

«Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram под предлогом «переезда чата» продолжаются. Будьте осторожны», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в последнее время активизировалась мошенническая схема с заманиванием россиян в фейковые чаты поликлиник. Там у них выманивают личные данные и коды доступа под предлогом подтверждения записи на прием или необходимости перерегистрироваться для дальнейшего получения медпомощи по ОМС.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих вывезти их из ОАЭ.

 
