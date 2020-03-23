Половина россиян воспринимают врачей как героев нашего времени

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На фоне распространения в мире и России коронавируса Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал в понедельник опрос о том, как граждане РФ воспринимают профессию врача.

Так, оказалось, что примерно половина россиян (49%) рассматривают врача как героя нашего времени.

Именно профессия врача возглавила рейтинг престижных профессий в 2018 году (26%).

За девять лет авторитет этой профессии вырос практически вдвое.

Кроме того, социологическое исследование установило, что 61% россиян полагают, что медицинские службы РФ в состоянии защитить население страны от распространения коронавируса.