В РПЦ предупредили о фальшивых крестных ходах на Пасху

В РПЦ предостерегли от участия в фейковых крестных ходах на Пасху

Под видом крестных ходов в честь Пасхи в интернете распространяется фейковые мероприятия, которые на самом деле являются политическими акциями. Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом РПЦ, передает РИА Новости.

«Согласно распространяемым материалам, проведение таких крестных ходов анонсировано в различных городах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Чите, Уфе, Владивостоке и других», — говорится в заявлении церкви.

Отмечается, что организаторами фейковых крестных ходов являются неустановленные лица. Указывается также, что анонсы лже-крестных ходов содержат политические лозунги и логотип, отсылающий к политической символике, не совпадающий с логотипами ни одной из политических партий.

«Все это в совокупности может восприниматься как безответственная попытка придания политическому выступлению формы молитвенного шествий», — сообщили в отделе РПЦ.

До этого стало известно, что россиян ожидают массовые обманы, в частности фишинговые рассылки и ложные предложения о покупках со скидками, перед Пасхой. Мошенники предлагают купить праздничные открытки и куличи, но, получив деньги, исчезают из мессенджеров.

