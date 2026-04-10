Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В РПЦ предупредили о фальшивых крестных ходах на Пасху

Анатолий Медведь/РИА Новости

Под видом крестных ходов в честь Пасхи в интернете распространяется фейковые мероприятия, которые на самом деле являются политическими акциями. Об этом сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом РПЦ, передает РИА Новости.

«Согласно распространяемым материалам, проведение таких крестных ходов анонсировано в различных городах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Чите, Уфе, Владивостоке и других», — говорится в заявлении церкви.

Отмечается, что организаторами фейковых крестных ходов являются неустановленные лица. Указывается также, что анонсы лже-крестных ходов содержат политические лозунги и логотип, отсылающий к политической символике, не совпадающий с логотипами ни одной из политических партий.

«Все это в совокупности может восприниматься как безответственная попытка придания политическому выступлению формы молитвенного шествий», — сообщили в отделе РПЦ.

До этого стало известно, что россиян ожидают массовые обманы, в частности фишинговые рассылки и ложные предложения о покупках со скидками, перед Пасхой. Мошенники предлагают купить праздничные открытки и куличи, но, получив деньги, исчезают из мессенджеров.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!