В Госдуме уверены, что Хайкин не станет играть против России

Журова: Хайкин живет в Норвегии, но не стал бы играть против России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не стал бы оформлять норвежский паспорт, если бы сборная России могла участвовать в международных турнирах. Ее слова приводит РИА Новости.

«Человек давно живет там. Наша сборная же не играет, он не будет играть против России. Если бы сборную России допустили, это было бы не очень хорошо. Думаю, вряд ли бы он пошел на это», — сказала Журова.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин назвал получение норвежского паспорта важным для его семьи.