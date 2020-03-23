Льготный проезд для московских школьников отменен на время карантина

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Льготный проезд в общественном транспорте отменен для московских школьников на время закрытия учебных заведений из-за распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

На время карантина школьники, начиная с учащихся пятых классов, не смогут пользоваться правом на льготный проезд, говорится в сообщении. Отмечается, что приложение Социальной карты москвича у школьников будет заблокировано. При этом уже заплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок.

Также на период закрытия школ вводится система снабжения продуктовыми наборами школьников, имеющих право на бесплатное питание. Выдача наборов будет производиться через учебные заведения, сказано в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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