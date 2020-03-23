В Марокко вылетел спецрейс для эвакуации россиян
Спецрейс российской авиакомпании Azur air вылетел в Марокко для вывоза россиян, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.
«Azur air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на родину», — сообщил представитель.
Эвакуация россиян происходит на фоне распространения в мире коронавируса, во избежание распространения которого страны ограничивают въезд и выезд иностранных граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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