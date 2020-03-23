Излечившуюся от коронавируса школьницу выписали из больницы Москвы
Из московской больницы была выписана излечившаяся от нового типа коронавируса COVID-19 школьница. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она отметила, что 16-летняя девочка выписалась инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, число выздоровевших в России составило девять человек.
Ракова добавила, что вместе с девочкой в больницу попала ее мама, однако у нее диагноз не подтвердился и женщину выписали после прохождения карантина в клинике.
Также под наблюдением врачей остается отец школьницы. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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