Нацгвардию США привлекут для борьбы с коронавирусом в трех штатах

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В трех штатах США сотрудники Нацгвардии окажут помощь в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Такими штатами станут Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.

Трамп отметил, что администрации не придется оплачивать 25% от стоимости развертывания сил.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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