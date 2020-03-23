Нацгвардию США привлекут для борьбы с коронавирусом в трех штатах
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В трех штатах США сотрудники Нацгвардии окажут помощь в борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.
Такими штатами станут Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния.
Трамп отметил, что администрации не придется оплачивать 25% от стоимости развертывания сил.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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