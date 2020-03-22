В Турции число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
В Турции коронавирусом заразились 1256 человек, написал в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«Сегодня умерли еще девять человек, также было зарегистрировано 289 новых случаев», — говорится в сообщении.
Всего в Турции от коронавируса скончались 30, заразились 1256 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Сирии выявлен первый случай заражения коронавирусом
— Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 тысяч
BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, "yok" dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020