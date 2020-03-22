В Турции число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

В Турции коронавирусом заразились 1256 человек, написал в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня умерли еще девять человек, также было зарегистрировано 289 новых случаев», — говорится в сообщении.

Всего в Турции от коронавируса скончались 30, заразились 1256 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сирии выявлен первый случай заражения коронавирусом

— Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 тысяч