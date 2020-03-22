За неделю более 15 тысяч россиян вывезли из стран со сложной ситуацией с COVID-19

Российские авиакомпании за прошедшую неделю доставили из стран с наиболее сложной по коронавирусу ситуацией почти 20 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В числе вывезенных — 4,5 тыс. иностранцев.

Речь идет о таких странах как Болгария, Венгрия, Индия, Индонезия, Кипр, Молдавия, Испания, Франция и Черногория.

В Росавиации призвали всех россиян, попавших в трудное положение после ограничений из-за карантина в зарубежных странах, направить свои данные в загранучреждения МИД России соответствующих стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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