Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
close
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Речь идет о рейсах Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва.
По словам источника, сообщение пришло на электронную почту аэропорта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные «заминировали» восемь самолетов в Москву и из Москвы
— Три самолета «заминировали» в Шереметьево
— Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ