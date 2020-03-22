Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

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В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Речь идет о рейсах Москва — Санкт-Петербург, Москва — Пермь, Москва — Самара, Москва — Уфа, Астрахань — Москва.

По словам источника, сообщение пришло на электронную почту аэропорта.

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