Россия приступила к переброске военных медиков в Италию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/569/13016569/flags-pic905-895x505-23094.jpg">

Первый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», — заявили в военном ведомстве.

Там уточнили, что самолет доставит на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 км к юго-западу от Рима военных медиков, вирусологов и эпидемиологов с современным диагностическим оборудованием.

Ранее ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

— Остановить пандемию: Россия поможет Италии

— Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом