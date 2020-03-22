Россия приступила к переброске военных медиков в Италию
Первый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
«Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с военного аэродрома Чкаловский с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусом», — заявили в военном ведомстве.
Там уточнили, что самолет доставит на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 км к юго-западу от Рима военных медиков, вирусологов и эпидемиологов с современным диагностическим оборудованием.
Ранее ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
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