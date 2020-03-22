Почти 1 тыс. человек заразилась коронавирусом в Турции

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что коронавирусом нового типа в стране заразились уже 947 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

«Число заболевших достигло 947. Мы потеряли 12 наших пожилых пациентов», — написал Коджа.

Он добавил, что жертвами коронавируса в Турции стали уже 21 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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