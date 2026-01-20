Дело завели после того, как в Брянске двое детей провалились под лед на тюбинге

В Брянске завели дело после того, как двое детей провалились под лед на тюбинге

В Брянске завели уголовное дело после того, как двое детей во время катания на тюбинге провалились под лед и не выжили. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте случившегося.

Также на место выехал руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев — он взял мероприятия под личный контроль. В ходе расследования деятельности органов системы профилактики дадут оценку.

Инцидент произошел в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбинге и оказались в воде, провалившись под лед. Малолетние не выжили. На месте работают спасатели и водолазы.

