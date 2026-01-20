Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Дело завели после того, как в Брянске двое детей провалились под лед на тюбинге

В Брянске завели дело после того, как двое детей провалились под лед на тюбинге
СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске завели уголовное дело после того, как двое детей во время катания на тюбинге провалились под лед и не выжили. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте случившегося.

Также на место выехал руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев — он взял мероприятия под личный контроль. В ходе расследования деятельности органов системы профилактики дадут оценку.

Инцидент произошел в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбинге и оказались в воде, провалившись под лед. Малолетние не выжили. На месте работают спасатели и водолазы.

Ранее девушка получила переломы, катаясь на тюбинге в Екатеринбурге, и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27666631_rnd_7",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+