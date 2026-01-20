Размер шрифта
Путин дал поручение главе Адыгеи

Путин поручил главе Адыгеи внимательно относиться к ремонту социальных объектов 
Президент России Владимир Путин обратился к главе Адыгеи Мурату Кумпилову, призвав внимательно относиться к ремонту социальных объектов, особенно дошкольных учреждений и школ. Его слова приводит ТАСС.

«Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесетесь к ремонту соцучреждений, прежде всего дошкольных учреждений и школ. Потребность в этих капитальных ремонтах еще очень большая», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что показатель прироста постоянного населения Адыгеи указывает на необходимость обратить повышенное внимание на эти здания.

«У вас, в отличие от многих других регионов, пускай скромный, но все-таки есть прирост населения. Хочу выразить надежду, что этот тренд сохранится», — добавил глава государства.

Кумпилов также доложил Путину о развитии региона в текущем году, в частности в сфере туризма, сельского хозяйства и инвестиций. Президент положительно оценил темпы строительства в Адыгее и отметил стабильность инвестиций в основной капитал.

Ранее Путин провел рабочую встречу с Хуснуллиным.
 
