Россиян вывезут еще из шести стран в связи с коронавирусом

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Граждан России, которые на данный момент находятся в шести иностранных государствах, вывезут на родину в связи с неблагоприятной коронавирусной ситуацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Планируется, что российские авиакомпании за 21-23 марта выполнят шесть рейсов из других стран. В частности, по два рейса из Будапешта, Кишинева, Лиссабона, кипрской Ларнаки и по одному рейсу из Каира и испанского острова Тенерифе.

Согласно данным на 20 марта, российские компании доставили из Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории в РФ почти 4 тыс. человек.

По последним данным, общее число заболевших вирусом в России составляет 306, при этом вылечились 16 человек.

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