В Москве появились два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом
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В Москве открылись два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Как отмечается, один стационар запущен в Челюстно-лицевом госпитале, другой — в НИИ Склифосовского.
Кроме того, в настоящее время 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему пациентов.
Ранее сообщалось, что в Москве вылечились от коронавируса восемь человек.
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