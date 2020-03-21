В Москве появились два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом

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В Москве открылись два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как отмечается, один стационар запущен в Челюстно-лицевом госпитале, другой — в НИИ Склифосовского.

Кроме того, в настоящее время 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему пациентов.

Ранее сообщалось, что в Москве вылечились от коронавируса восемь человек.

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