В Турции за сутки количество заразавишихся коронавирусом увеличилось почти вдвое

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В Турции за сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 359 и достигло 670, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа.

Коджа сообщил, что за сутки скончались пять пожилых ослабленных пациентов.

Таким образом, в Турции коронавирусом заразились 670, скончались девять человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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