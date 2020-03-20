В Лондоне из-за коронавируса грабят магазины

В Лондоне грабители разбили стеклянную витрину магазина и попытались украсть алкоголь, пишет Daily Mail.

Камера видеонаблюдения засняла шестерых грабителей. К настоящему моменту полиция арестовала четверых.

Британские супермаркеты ограничивают количество товара, продаваемого в одни руки. Лондон готовится к возможному длительному карантину на фоне коронавируса.

В стране вирусом заразились больше 3200 человек. 144 пациента скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Власти Лондона попросили жителей не пользоваться общественным транспортом