Зеленский уговорил свою мать уйти на самоизоляцию

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сумел уговорить собственную мать самоизолироваться и находиться дома во время карантина, который ранее был объявлен в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он рассказал в своем видеообращении к нации, которое выложили на странице офиса главы государства в Facebook.

По его словам, последние дни он просил женщину быть дома.

«И все эти дни она не очень слушается. Говорит: «Лучше меня никто не выберет нужные продукты». Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер считает, что согражданам нужно брать с него пример. Зеленский призвал их связаться с пожилыми родственниками, привезти им все необходимое или заказать онлайн-доставку продуктов и лекарств. Кроме того, он призвал соотечественников научить пенсионеров заказывать такую онлайн-доставку самостоятельно, а также показать им, как нужно «оплачивать коммунальные услуги онлайн».