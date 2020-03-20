В Мосгордуме заявили, что не знают о демонтаже памятника Жукову

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявил, что не был осведомлен о замене памятника маршалу Жукову на Манежной площади в Москве. Об этом он сказал Telegram-каналу «Подъем».

«Я первый раз об этом слышу. Не знаю, кто это сделал. Разговоров много ходило. Но сейчас я не знаю про это», — сказал он.

Министр культуры Калужской области Павел Суслов также отметил, что не владеет информацией относительно переноса памятника работы Вячеслава Клыкова в Калугу.

Памятник маршалу Георгию Жукову был установлен 8 мая 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем.

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