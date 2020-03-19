ЛДПР предложила создать лабораторию для разработки вакцины от коронавируса
Фракция ЛДПР попросило руководство Российской Академии наук, чтобы оно предложило вирусологам со всего мира приехать в Москву и создать там лабораторию для разработки вакцины против коронавируса нового типа.Об этом сообщает Telegram-канал партии.
По словам авторов данной инициативы, совместные усилия помогут резко ускорить создание такой вакцины.
«А в Москве мы предлагаем собраться, потому что мы имеем более успешный опыт разработки эффективных вакцин. Время не ждет, медлить нельзя», — отметили авторы предложения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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