В Москве священники будут каждый вечер проводить крестные ходы против коронавируса

Священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы будут каждый вечер обходить свою обитель крестным ходом, молясь за избавление от коронавируса, сообщил наместник обители игумен Петр (Еремеев) в Instagram.

«Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением», — написал настоятель.

Первый крестный ход состоялся вчера. Игумен Петр напомнил об отмене экскурсий в монастырь.

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