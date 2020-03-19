Аксенов рассказал, что среди крымчан нет заразившихся коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что диагноз «коронавирус» не подтвердился ни у кого из жителей республики, пишет РИА «Новости».

«Все без исключения ставятся на контроль. На сегодняшний день в Республике Крым на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах – десять человек. При этом ни у кого диагноз «коронавирус», слава богу, пока не подтвердился», — сказал Аксенов.

Он добавил, что больницы оснащены всем необходимым оборудованием.

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