Армения будет вести уроки для школьников по телевизору

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Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении опубликовало расписание уроков, которые покажут по общенациональному телевидению, сообщил глава ведомства Араик Арутюнян в Facebook.

«Представляем расписание уроков, которые будут вестись по телевидению. По окончании телевизионной части уроки продолжатся в прямом эфире на странице министерства в Facebook и будут доступны на нашем YouTube-канале», — написал министр.

До 14 апреля учебные заведения Армении закрыты из-за коронавируса.

В стране заразились 110 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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