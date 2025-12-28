Путин продлил переходный период на хранение оружия

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении переходного периода на хранение оружия до 1 января 2027 года. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Закон вступает в силу 31 декабря 2025 года. Согласно ему, до указанной даты продолжают действовать разрешения на хранение, ношение и использование оружия и патронов, выданные ранее органами внутренних дел Украины, а также государственными структурами ДНР и ЛНР, если оружие находится в собственности граждан России или юридических лиц.

В документе уточняется, что при истечении срока действия таких разрешений с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы необходимо будет передать на временное хранение в органы внутренних дел России. Это нужно будет сделать до завершения процедуры подтверждения соответствия и получения новых разрешений Росгвардии или ее территориальных подразделений. В случае несоблюдения этих требований оружие подлежит изъятию.

Также законом закреплено, что с 1 января 2027 года хранение оружия и патронов без разрешений, выданных Росгвардией, будет запрещено, а такие предметы будут изымать.

Кроме того, в документе прописаны изменения в нормы, регулирующие взаимодействие ФСБ с российскими и зарубежными организациями. В частности, спецслужбе предоставляется право безвозмездно получать копии баз данных, содержащих информацию, необходимую для выполнения ее функций.

Ранее в России вступили в силу новые правила охоты.