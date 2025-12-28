Размер шрифта
«Уже никто»: Матвиенко не поверила словам Зеленского о готовности к выборам

Матвиенко: Зеленский не готов идти на выборы президента и тянет время
Президент Украины Владимир Зеленский не готов идти на выборы, несмотря на свои громкие заявления и попытки доказать Европе, что он еще на что-то способен. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Нельзя серьезно к его словам относиться. Нельзя. Он уже никто, ничто и звать его никак», — заявила Матвиенко.

Сенатор также отметила, что Зеленский «потерянный для всех» человек. По ее мнению, он пытается оттянуть время, чтобы не подписывать мирное соглашение.

До этого словам Зеленского о готовности провести выборы президента Украины не поверил генерал-майор авиации и герой России Сергей Липовой. Военный обратил внимание на то, что украинский лидер, как и его команда, «переобувается в воздухе». Липовой уверен, что слова Зеленского о выборах — очередной «блеф».

14 декабря Зеленский сообщил, что не стремится удержаться у власти и готов провести выборы в стране, однако с условием обеспечения безопасности голосования.

Срок Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года, но выборы в стране не проводились из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее политолог назвал конкурентов Зеленского на должность президента Украины.

