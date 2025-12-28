Женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в Сочи, и попала на видео

В Сочи женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

В Сочи три человека пострадали во время пожара в автосервисе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел на улице Транспортной. Начавшийся в здании автосервиса пожар перекинулся на соседние склады и другое строение — на место направились сотрудники экстренных служб. Координацию работ на месте осуществляет оперативный штаб.

Всего в тушении пожара на площади в 1000 квадратных метров задействовали 60 человек и 15 единиц техники. В результате случившегося пострадали три человека, их госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео момента, когда женщина, спасаясь от пожара, сначала вылезла в окно, а затем упала на землю. По словам очевидцев, она получила переломы. Ее срочно госпитализировали.

