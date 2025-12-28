Уровень рождаемости в Японии может установить антирекорд

FT: рождаемость в Японии в 2025 году достигнет минимума с 1899 года

Рождаемость в Японии по итогам 2025 года может снизиться до минимального уровня за весь период статистических наблюдений. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Общее число рождений в 2025 году, вероятнее всего, опустится ниже 670 тыс., что станет новым историческим минимумом», — сказал демограф Университета Васэда Масакадзу Ямаути.

Изначально такой показатель ожидали только после 2040 года.

Число рождений в Японии падает уже девять лет подряд, опустившись ниже 800 000 в 2022 году и ниже 700 000 в 2024 году, что является историческим минимумом с момента начала ведения статистики в 1899 году.

Суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,15 в 2024 году, что значительно ниже уровня воспроизводства населения в 2,1, и указывает на сокращение численности населения в будущем.

Вместе с тем в июле в Японии установили мировой рекорд по продолжительности жизни женщин в 40-й раз. Показатель составил 87,13 года.

