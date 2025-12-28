Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Газпром» предупредил Европу об угрозе из-за падения запасов газа

«Газпром»: Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа
Reuters

Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«26 декабря (а до этого — 24 и 25 декабря) зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Отметим, что обычно в выходные и праздники Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни», — говорится в заявлении.

В госкорпорации отметили, что быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов.

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27521041_rnd_1",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+