«Газпром» предупредил Европу об угрозе из-за падения запасов газа

Европа в праздники продолжает рекордными темпами снижать запасы газа в подземных хранилищах. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

«26 декабря (а до этого — 24 и 25 декабря) зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений. Отметим, что обычно в выходные и праздники Европа потребляет меньше газа, чем в будние дни», — говорится в заявлении.

В госкорпорации отметили, что быстрое уменьшение запасов в подземных хранилищах газа Европы ставит под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей во время холодов.

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза предварительно договорились по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Его хотят полностью запретить через шесть недель после вступления закона в силу, сохранив при этом переходный период для действующих контрактов.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ.