«Спартаку» дали совет по поводу тренера

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин дал совет красно-белым по поводу потенциального главного тренера. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если вы хотите, чтобы у вас работали свои воспитанники, которые приносили бы массу пользы «Спартаку», значит, вы должны их воспитывать. Значит, вы должны их куда-то посылать, чтобы люди обучались: в Португалию, Испанию, Нидерланды. Чтобы люди знали все нюансы. Если приглашать какого-то иностранца, значит он должен знать схему, по которой играет от и до», — отметил он.

27 декабря футбольный комментатор Константин Генич заявил, что на пост главного тренера московского «Спартака» претендуют Вадим Романов и Хуан Карседо.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее ветеран «Спартака» назвал катастрофой вариант с Карседо на посту красно-белых.