Найден способ защитить организм от ожирения на клеточном уровне

SciSign: отключение фермента SCoR2 блокирует накопление жира в организме
medicalxpress.com

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что блокировка фермента SCoR2 может предотвращать накопление жира в печени и в организме в целом. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Signaling (SciSign).

В ходе работы исследователи выявили ранее неизвестный фермент SCoR2, который регулирует действие оксида азота — сигнальной молекулы, влияющей на обмен веществ. Этот газ способен временно связываться с белками и подавлять процессы образования жира. Фермент SCoR2, напротив, удаляет оксид азота с таких белков, тем самым запуская синтез жировых молекул.

Чтобы проверить роль SCoR2, ученые заблокировали его работу у лабораторных мышей с помощью специального препарата. Животные переставали набирать вес даже на высококалорийной диете, а их печень была защищена от жировой болезни. Кроме того, у мышей снижался уровень «плохого» холестерина в крови.

Как объяснил руководитель исследования Джонатан Стэмлер, в печени оксид азота подавляет белки, отвечающие за выработку жира и холестерина, а в жировой ткани способен выключать генетические программы, связанные с накоплением жира. Удаление этого сигнала ферментом SCoR2, наоборот, включает процессы ожирения.

Авторы работы считают, что подавление активности SCoR2 может стать новым подходом к профилактике ожирения и связанных с ним заболеваний, включая болезни сердца и жировую болезнь печени. Следующим шагом станут клинические испытания препарата на людях, которые, по оценкам ученых, могут начаться примерно через 18 месяцев.

Ранее был назван способ определить риск депрессии по одному измерению тела.

