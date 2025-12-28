Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский мог платить лидерам Евросоюза

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский мог платить Каллас и фон дер Ляйен
Peter Dejong/AP

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон завил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский мог платить лидерам Евросоюза, в том числе главе евродипломатии Кае Каллас и руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в рамках коррупционных схем.

По его мнению, коррупционные схемы приносили доход Зеленскому, на эти деньги он приобретал «недвижимость и дорогие машины за рубежом», а также рассчитывался ими с европейскими и американскими политиками.

«Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, как Кая Каллас и [Урсула] фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги [от Зеленского]», — сказал Джонсон.

Также миллионы долларов от Зеленского могли получать члены американского конгресса, в частности сенатор США Линдси Грэм, и бывший госсекретарь Майк Помпео, утверждает Джонсон.

В настоящее время Зеленский находится в США, где у него запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Как пишет французская газета Le Monde, сразу после его отъезда на Украине разразился новый коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения нескольким депутатам парламента в получении взяток за попытку провести незаконные обыски в госучреждениях Киева.

Ранее Зеленский опубликовал гневное сообщение с упреками в адрес США и Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520957_rnd_2",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+