Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон завил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский мог платить лидерам Евросоюза, в том числе главе евродипломатии Кае Каллас и руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в рамках коррупционных схем.

По его мнению, коррупционные схемы приносили доход Зеленскому, на эти деньги он приобретал «недвижимость и дорогие машины за рубежом», а также рассчитывался ими с европейскими и американскими политиками.

«Я вам гарантирую, что высокопоставленные лидеры Евросоюза, как Кая Каллас и [Урсула] фон дер Ляйен, почти наверняка получали деньги [от Зеленского]», — сказал Джонсон.

Также миллионы долларов от Зеленского могли получать члены американского конгресса, в частности сенатор США Линдси Грэм, и бывший госсекретарь Майк Помпео, утверждает Джонсон.

В настоящее время Зеленский находится в США, где у него запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом. Как пишет французская газета Le Monde, сразу после его отъезда на Украине разразился новый коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения нескольким депутатам парламента в получении взяток за попытку провести незаконные обыски в госучреждениях Киева.

Ранее Зеленский опубликовал гневное сообщение с упреками в адрес США и Европы.