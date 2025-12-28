Размер шрифта
На Западе рассказали об ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом

Telegraph: обыски в Верховной раде стали ударом по улетевшему в США Зеленскому
Обыски в Верховной раде Украины стали новым ударом по президенту Владимиру Зеленскому, который отправился в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет The Telegraph.

«Это стало новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий скандала с откатами в энергетическом секторе на сумму 76 миллионов фунтов стерлингов», — отмечается в материале.

Авторы статьи выразили опасение, что новый виток расследования может подорвать «легитимность» Зеленского в тот момент, когда он надеется заручиться поддержкой США по вопросам урегулирования конфликта.

27 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» Владимира Зеленского, депутат Юрий Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Это не первый крупный коррупционный скандал на Украине за последнее время. 10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского.

Ранее «кошелек Зеленского» прокомментировал коррупционный скандал на Украине.

