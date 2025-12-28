В Сочи загорелся автосервис

МЧС: автосервис и склады загорелись в Сочи, пострадали люди

Пожар охватил автосервис, а также перекинулся на соседние складские помещения и здание в Сочи. Об этом сообщает МЧС РФ.

По его данным, площадь возгорания составляет более одной тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано.

«Предварительно, пострадал один человек», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 45 специалистов и 12 единиц техники.

В городской администрации сообщили, что возгорание произошло на улице Транспортной. На месте ЧП создан оперативный штаб. Помимо сотрудников МЧС, в ликвидации возгорания участвуют сотрудники водоканала и энергетики. Отмечается, что всего задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники.

«Трое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — отметили в администрации Сочи.

27 декабря в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее на пляже в Сочи сгорели кафе и складские помещения.