Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Сочи загорелся автосервис

МЧС: автосервис и склады загорелись в Сочи, пострадали люди
МЧС России/РИА Новости

Пожар охватил автосервис, а также перекинулся на соседние складские помещения и здание в Сочи. Об этом сообщает МЧС РФ.

По его данным, площадь возгорания составляет более одной тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано.

«Предварительно, пострадал один человек», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 45 специалистов и 12 единиц техники.

В городской администрации сообщили, что возгорание произошло на улице Транспортной. На месте ЧП создан оперативный штаб. Помимо сотрудников МЧС, в ликвидации возгорания участвуют сотрудники водоканала и энергетики. Отмечается, что всего задействовано 60 специалистов и 15 единиц техники.

«Трое пострадавших госпитализированы, их жизни ничего не угрожает», — отметили в администрации Сочи.

27 декабря в московском торговом центре «Нора», расположенном на проспекте Андропова, была проведена экстренная эвакуация из-за возгорания. Предварительно, очаг находился в магазине электроники на втором этаже здания. Опубликованные кадры демонстрируют скопление посетителей на улице перед ТЦ, рядом с прибывшей пожарной машиной.

Ранее на пляже в Сочи сгорели кафе и складские помещения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520825_rnd_5",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+