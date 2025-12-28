Макрон назвал Брижит Бардо «легендой века»

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х выразил соболезнования в связи со смертью легендарной французской актрисы Брижит Бардо. По его словам, звезда «воплощала жизнь, полную свободы».

«Французская жизнь, всемирное сияние. Она трогала нас. Мы скорбим по легенде века», — написал французский лидер.

Он отметил фильмы, голос и ослепительную славу Бардо. Кроме того, Макрон напомнил, что ее лицо стало лицом Марианны — символом Французской Республики.

О смерти Брижит Бардо сообщило издание Le Figaro 28 декабря. Актриса скончалась в возрасте 91 года. Точная причина смерти знаменитости не называется, известно лишь то, что она болела и незадолго до кончины проходила лечение в больнице. Бардо сделали операцию, после которой она продолжила восстановление в своем доме в Сен-Тропе.

В октябре появлялись слухи о смерти Бардо, однако тогда актриса опровергла ложную информацию. Она назвала человека, распространившего эту фейковую новость, «идиотом», заявив, что с ней все в порядке и она не собирается уходить на покой.

Бардо называли одной из самых красивых женщин XX века и символом целой эпохи. Актриса получила мировую известность благодаря роли в фильме «И Бог создал женщину». Бардо была одной из главных звезд французского кино 1950–1960-х годов.

Ранее «Газета.Ru» публиковала фотографии из жизни Брижит Бардо.