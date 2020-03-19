В Москве 19 марта ожидается до +10°C и дождь
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В четверг, 19 марта, в Москве будет облачная погода с температурой воздуха до +10°C, рассказали в Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, днем возможен небольшой дождь, температура будет варьироваться от +8°C до +10°C. Ветер западных направлений, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.
Давление составит 743 мм рт. ст.
Вечером и ночью в столице температура воздуха опустится до 0°C, будет преимущественно без осадков.
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