В Москве 19 марта ожидается до +10°C и дождь

В четверг, 19 марта, в Москве будет облачная погода с температурой воздуха до +10°C, рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, днем возможен небольшой дождь, температура будет варьироваться от +8°C до +10°C. Ветер западных направлений, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.

Давление составит 743 мм рт. ст.

Вечером и ночью в столице температура воздуха опустится до 0°C, будет преимущественно без осадков.

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