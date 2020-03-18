Число зараженных во Франции превысило 9 тысяч
Во Франции число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 возросло за сутки на 1,4 тыс. человек. Об этом сообщает BFMTV.
Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон отметил, что всего в стране зафиксировано 9134 инфицированных гражданина.
Также количество летальных исходов в результате заболевания возросло на 89 за сутки и составило 264 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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