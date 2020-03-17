Во Франции коронавирусом заразились более 7,7 тысячи человек

Во Франции зафиксировано более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора управления здравоохранения страны Жерома Саломона.

По его словам, число подтвержденных случаев составляет 7730, 175 человек умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Словении число заразившихся коронавирусом превысило 270

— В Великобритании число умерших от коронавируса достигло 71

— Во Франции ограничат продажу парацетамола в одни руки