В Пензе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция была выявлена у россиянки в Пензе. Это первый официально подтвержденный случай заражения в этом российском городе, рассказала пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

По ее словам, ранее пациентку госпитализировали в Пензе с признаками коронавируса: высокой температурой и затрудненным дыханием. После проведения анализов диагноз подтвердился. Отмечается, что россиянка не выезжала за рубеж.

«Лечение идет по протоколу, динамика положительная », — цитирует Черемушкину «Интерфакс».

По предварительным данным, у членов семьи заболевшей COVID-19 не выявлен.

Всего в мире выявили более 182 тысяч заболевших, выздоровели — 79 819, а погибли — 7 097.

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