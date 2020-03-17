В Пензе зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция была выявлена у россиянки в Пензе. Это первый официально подтвержденный случай заражения в этом российском городе, рассказала пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.
По ее словам, ранее пациентку госпитализировали в Пензе с признаками коронавируса: высокой температурой и затрудненным дыханием. После проведения анализов диагноз подтвердился. Отмечается, что россиянка не выезжала за рубеж.
«Лечение идет по протоколу, динамика положительная », — цитирует Черемушкину «Интерфакс».
По предварительным данным, у членов семьи заболевшей COVID-19 не выявлен.
Всего в мире выявили более 182 тысяч заболевших, выздоровели — 79 819, а погибли — 7 097.
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