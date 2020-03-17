ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВОЗ Кристиана Линдмайера.
По его словам, пока не было каких-либо данных относительно того, что ибупрофен повышает риск смертности при COVID-19 при коронавирусной инфекции, эксперты в настоящее время изучают эти данные.
Тем не менее, организация рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения.
Однако Линдмайер отметил, что ибупрофен можно принимать в том случае, если его выписал врач.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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