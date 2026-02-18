Размер шрифта
Бродячие собаки искусали подростка за спину в Оренбуржье

Orsk.ru: в Оренбуржье бродячие собаки искусали подростка
Личный архив пострадавшего

В Оренбуржье 15-летний подросток пострадал во время нападения бродячих собак. Об этом сообщает Orsk.ru.

Инцидент произошел на проспекте Никельщиков в Орске, когда школьник возвращался домой от репетитора. В этот момент на него набросилась стая бездомных собак, и подросток, чтобы животные не зашли сзади, прижался спиной к стене и снял рюкзак, пытаясь защищаться. Однако псы прокусили его куртку и повредили спину. В результате стаю отогнал случайный прохожий.

Семья пострадавшего обратилась в травмпункт и полицию, провели судмедэкспертизу. После случившегося подросток боится ходить по этой дороге — родителям пришлось подстроить рабочие графики, чтобы водить в школу сыновей. Местные жители утверждают, что около месяца назад в этом же районе собаки уже нападали на ребенка.

Ранее ребенок пострадал из-за нападения бродячей собаки на остановке в Красноярске.
 
