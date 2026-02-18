Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей «для проверки»

В Иваново пенсионер лишился 3 млн рублей, поверив в утечку данных
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Ивановской области пенсионер отдал курьеру мошенников почти 3 миллиона рублей после того, как аферисты убедили его, что его деньги нужно «проверить». Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает издание «Кстати».

Не известные связались с потерпевшим под видом сотрудников Пенсионного фонда и запросили код из СМС якобы для перерасчета выплат. После этого пенсионеру начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ, которые сообщили, что из-за «утечки данных» на него пытаются оформить кредит мошенники, и убедили срочно передать все деньги курьеру «для проверки».

Пенсионер снял со счета 2,9 млн рублей и отдал их приехавшему незнакомцу. Позже он осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений. Преступники убедили юношу, что его средства якобы замешаны в финансировании недружественных государств.

Ранее сахалинка взяла кредиты и отдала 6 млн рублей мошенникам.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!