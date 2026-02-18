Размер шрифта
В Госдуме допустили, что США будут следить за прекращением огня на Украине

Владимир Трефилов/РИА Новости

Вероятно, Соединенные Штаты будут проводить технический мониторинг прекращения огня после урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы неоднократно говорили о том, что в этих мирных переговорах будут очень важны нюансы. И то, как будет осуществляться мониторинг после достижения остальных договоренностей, — один из таких нюансов. Американцы, скорее всего, будут осуществлять технический контроль за прекращением огня с помощью спутников», — сказал Чепа.

При этом он усомнился, что Вашингтон отправит своих военных на Украину. Депутат также допустил, что «будут провокации», поскольку Киев не может обеспечить контроль за происходящим, и огонь может начаться без приказа на это. В связи с этим Чепа задался вопросом, как будут мониторить и расследовать подобные ситуации.

До этого Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве Россия и Украина «почти договорились» о том, как будет выглядеть мониторинг прекращения огня в случае достижения договоренностей при наличии политической воли

Ранее Арестович оценил идею России о внешнем управлении на Украине.
 
