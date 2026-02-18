Махачев рассказал о турнире UFC в Белом доме

Боец UFC Махачев заявил, что кард турнира в Белом доме еще не сформирован

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что на данный момент кард летнего турнира промоушена в Белом доме еще не сформирован.

По его словам, имя своего предстоящего соперника он узнает чуть позднее.

«В Белом доме точно не будет боя с Топурией. У него уже есть соперник. Еще неизвестно точно, с кем я подерусь. У меня есть в моем дивизионе три‑четыре соперника, которые заслужили бой. Посмотрим, переговоры еще идут. Кард турнира в Белом доме? Не думаю, что он сформирован.», — заявил Махачев.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

