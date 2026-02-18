В Кремле ответили на вопрос о месте проведения новых переговоров по Украине

Песков: информации о месте проведения новых переговоров по Украине пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации о месте проведения нового раунда переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, пока ничего нельзя сказать», — сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о том, определено ли место следующего раунда переговоров.

Несколькими часами ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в ближайшее время.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Мединский, возглавлявший делегацию РФ в Женеве, назвал их «тяжелыми, но деловыми». При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России адмирал Игорь Костюков.

Ранее в России объяснили, чем вызвана «жесткая» позиция Мединского на переговорах по Украине.