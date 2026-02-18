Серябкина воссоединится с группой SEREBRO

Певица Ольга Серябкина сообщила в беседе с POPCAKE, что воссоединится с бывшими участницами группы SEREBRO.

Серябкина собирается пригласить своих бывших коллег по коллективу поучаствовать в ее концерте.

«Это будет действительно большой концерт. Я хочу отразить в нем все свои 20 лет творчества», — поделилась артистка.

Серябкина не раскрыла имена коллег, которые примут участие в ее концерте. По данным издания, на мероприятии точно выступит Катя Кищук.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

В октябре 2025-го Серябкина сообщила, что отказалась от роли в театре. Певица призналась, что не считает себя достаточно компетентной для работы в театре. Она уверена, что в этой сфере должны быть только мастера своего дела.

Серябкина также отметила, что между актером и артистом мюзикла есть большая разница. Певица заявила, что в последнем сочетается театральное и музыкальное искусство.

Ранее экс-солистка SEREBRO получила награду в Госдуме.