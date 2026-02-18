Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Минздраве рассказали о мамах, которые записываются к врачу дистанционно

Мурашко: почти 80% мам в России записываются на прием к врачу дистанционно
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что почти 80% мам в стране записываются на прием к врачу дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что сейчас на прием к врачу дистанционно записывается большинство людей. Мурашко также обратил внимание на то, что все истории болезни ведутся только в электронном виде. Более того, для их анализа министерство внедряет искусственный интеллект.

В начале февраля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) доступна всем россиянам с полисом обязательного медицинского страхования. Депутат рассказал, что для этого нужно пройти спецкомиссию. Она подтвердит необходимость в получении ВМП. Сроки оказания помощи будут зависеть от наличия мест в больнице или очереди в листе ожидания.

До этого Мурашко рассказал, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в России в рамках ОМС, с 2026 года увеличился до 24,9 тыс. руб.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях могут отказать в выдаче больничного.
 
Теперь вы знаете
Апатия и рассеянность. Как распознать симптомы болезни Альцгеймера на ранней стадии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!