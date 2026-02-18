В Минздраве рассказали о мамах, которые записываются к врачу дистанционно

Мурашко: почти 80% мам в России записываются на прием к врачу дистанционно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что почти 80% мам в стране записываются на прием к врачу дистанционно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным министр отметил, что сейчас на прием к врачу дистанционно записывается большинство людей. Мурашко также обратил внимание на то, что все истории болезни ведутся только в электронном виде. Более того, для их анализа министерство внедряет искусственный интеллект.

В начале февраля председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) доступна всем россиянам с полисом обязательного медицинского страхования. Депутат рассказал, что для этого нужно пройти спецкомиссию. Она подтвердит необходимость в получении ВМП. Сроки оказания помощи будут зависеть от наличия мест в больнице или очереди в листе ожидания.

До этого Мурашко рассказал, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в России в рамках ОМС, с 2026 года увеличился до 24,9 тыс. руб.

